SS121, ALBA DI SANGUE , QUATTRO RAGAZZI MORTI.

Una vera e propria tragedia quella verificatasi intorno alle 4:30 sulla strada statale 121, nel tratto Catania Paternò, in territorio di Piano Tavola (territorio comunale di Belpasso), sulla corsia di marcia in direzione Paternò

Un grave incidente autonomo ha provocato, il decesso di 4 giovani due minorenni, Erika Germanà Bozza di 15 anni, e Manuele Petronio di 17; e due maggiorenni Lucrezia Diolosà Farinato di 28 anni, e Salvatore Moschitta di 20 anni., mentre gravamente ferito il conducente del mezzo, che è stato condotto in gravi condizioni all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Terribile e raccapricciante la scena che si è presentata davanti ai soccorritori: l’auto, una Seat Leon, era letteralmente distrutta, e tagliata in due: metà è finita sulla rampa d’accesso, l’altra metà è volata finendo sull’attigua linea ferrata della Ferrovia Circumetnea, ed i corpi dei 4 ragazzi che con il violento urto sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e riversi senza vita a terra.

Sul posto i vigili del fuoco di Paternò, le ambulanze del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare i decessi, e i carabinieri .

Al momento la ss121 è chiusa al traffico in direzione Paternò.

Notizia in aggiornamento