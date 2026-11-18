🔴🔴 LAVORI SULLA SS121 SS121, ancora disagi verso Catania: lavori nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, lunghe code

Mattinata difficile per gli automobilisti diretti verso Catania. Il cantiere provoca rallentamenti e code lungo la superstrada.

Ancora una mattinata di disagi per gli automobilisti che percorrono la strada statale 121 in direzione Catania. Questa mattina, mercoledì 18 novembre, si registrano code e rallentamenti nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, a causa della presenza di un cantiere stradale.



I lavori in corso, con la presenza di mezzi operativi e segnaletica temporanea, stanno causando difficoltà alla circolazione lungo un tratto particolarmente trafficato, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando numerosi automobilisti si spostano verso il capoluogo etneo per raggiungere il posto di lavoro o le scuole.



Come mostrano le immagini, il traffico procede lentamente in prossimità dell'area interessata dagli interventi, con i veicoli costretti a rallentare e a procedere incolonnati.



Una situazione che si aggiunge ai disagi già registrati nei giorni scorsi lungo la SS121, arteria fondamentale per i collegamenti tra Paternò, Belpasso e Catania.



Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e di mantenere le distanze di sicurezza, considerando possibili tempi di percorrenza più lunghi del previsto.