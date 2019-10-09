SS121: AUTO CONTRO GUARD RAIL
Ennesimo incidente sulla S.S. 121.
L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17 nei pressi del rifornimento prima del centro commerciale in direzione Catania.
Per cause in via d'accertamento , il conducente di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail centrale della carreggiata per poi finire la sua corsa fuori strada nel lato opposto.
Sul posto è intervenuta ambulanza del 118
Intense ripercussioni alla circolazione.
Sul posto la Polizia Locale di Belpasso per i rilievi e la gestione del traffico.
IN AGGIORNAMENTO