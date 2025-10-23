SS121, auto in avaria: lunghe code tra Belpasso e Misterbianco

Fortunatamente non si tratta di alcun incidente, ma anche nel pomeriggio di oggi, 23 ottobre 2025, intorno alle ore 16.30, una mini car in avaria sta creando gravi rallentamenti lungo la superstrada S...

Fortunatamente non si tratta di alcun incidente, ma anche nel pomeriggio di oggi, 23 ottobre 2025, intorno alle ore 16.30, una mini car in avaria sta creando gravi rallentamenti lungo la superstrada SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Belpasso Zona Industriale e quello di Misterbianco–Motta, in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, il mezzo si sarebbe improvvisamente fermato in corsia di marcia, probabilmente a causa di un guasto meccanico.

La posizione dell’auto ha costretto gli automobilisti a deviare sulla corsia di sorpasso, riducendo così la carreggiata disponibile e provocando pesanti ripercussioni sul traffico in uno degli orari di punta della giornata.

La situazione sta generando lunghe code e rallentamenti che interessano non solo il tratto immediatamente coinvolto. Molti automobilisti hanno segnalato difficoltà nel procedere e tempi di percorrenza fortemente dilatati.

Non si registrano feriti né altri veicoli coinvolti, ma la presenza dell’auto in panne continua a creare notevoli disagi alla viabilità.