SS121 AUTO VOLA FUORI STRADA E SI RIBALTA , DUE FERITI - FOTO

È letteralmente volata fuori strada finendo ribaltata.Il sinistro si è verificato poco prima delle ore 17 sulla SS121 subito dopo l'uscita per il centro commerciale in direzione Paternò in territorio...

È letteralmente volata fuori strada finendo ribaltata.

Il sinistro si è verificato poco prima delle ore 17 sulla SS121 subito dopo l'uscita per il centro commerciale in direzione Paternò in territorio di Belpasso.

Ad essere coinvolti due veicoli, una Seat ed un Alfa 147, quest'ultima con all'interno un uomo ed una donna per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, è uscita fuori strada, finendo la sua corsa ribaltandosi tra la vegetazione, oltre il guardrail che delimita la carreggiata.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, due ambulanze del 118 che hanno soccorso e prestato le prime cure ai feriti e trasportati in condizioni serie, in ospedale per gli accertamenti del caso.

A sorvolare l’area anche l’elisoccorso che ha poi fatto rientro al Cannizzaro senza intervenire

Traffico fortemente rallentato in direzione Adrano, code si sono formate anche in direzione opposta, verso Catania a causa dei "curiosi" che tendono a rallentare all’altezza dell’incidente

AGGIORNAMENTO

Due i feriti, un uomo ed una donna che sono stati estratti dall'autovettura una Alfa 147.

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno soccorso e prestato le prime cure ai feriti.

Le condizioni sarebbero serie.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elisoccorso, che ha tentato di atterrare senza esito

Sul posto i Carabinieri

Lunghe code in entrambi sensi di marcia.

FLASH

Un grave incidente si è verificato poco fa sulla Ss 121, nel tratto tra Etnapolis e la nostra cittadina.

Secondo le prime informazioni, ancora molto frammentarie, sarebbero coinvolte più vetture.

Un veicolo è uscito fuori strada ribaltandosi. Sul posto un ambulanza del 118 mentre sembra che uno dei feriti sia ancora all'interno dell'auto finita oltre il guard rail.

Non sono ancora chiare nè la dinamica dell'incidente, nè le vetture coinvolte e il numero di eventuali feriti. Il traffico sta subendo rallentamenti in direzione Paternò, proprio a causa dell'incidente.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò