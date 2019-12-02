95047

SS121: AUTOBUS IN PANNE ED INCIDENTE NELLA GIORNATA DI OGGI

02 dicembre 2019 21:40
Bus in panne, tamponamento e tanti disagi per gli automobiliti in transito nel pomeriggio di oggi sulla superstrada 121.

Nel primo pomeriggio di oggi, a causa di un guasto ad un autobus della FCE nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Paternò.

Il mezzo è stato rimosso dopo le 17 dopo di che la viabilità è tornata gradualmente alla normalità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli operai della FCE per riparare il guasto.

Pochi minuti dopo, sempre in direzione Paternò, un paio di centiana di metri dopo lo svincolo Palazzolo, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture.

A seguito dell’impatto, due occupanti dei veicoli sono rimasti lievemente feriti., immediatamente soccorsi sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell'ospedale di Paternò.

Sul posto un ambulanza del 118 ed  i Carabinieri per rilievi e la gestione del traffico.

In entrambi i casi, si sono formati lunghe file.

