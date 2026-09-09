🔴SS121, camion in avaria allo svincolo Misterbianco-Motta: lunghe code verso Paternò

Traffico fortemente rallentato e circolazione su una sola corsia. Disagi per gli automobilisti in direzione Paternò.

Traffico fortemente rallentato sulla Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco-Motta Sant’Anastasia, in direzione Paternò.

A causare i disagi è un camion rimasto in avaria lungo la carreggiata, che sta occupando parte della sede stradale e costringendo i veicoli a procedere su una sola corsia.

Nel tratto interessato si sono formate lunghe code, con notevoli rallentamenti per gli automobilisti diretti verso Paternò.

La situazione resta particolarmente critica nelle vicinanze dello svincolo, dove il traffico procede a passo d’uomo.

Si invita chi è in viaggio a prestare la massima attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi fino alla rimozione del mezzo e al completo ripristino della viabilità.