SS121, disagi alla circolazione per lavori: traffico rallentato tra Piano Tavolo e Piano Tavola

Fortunatamente nessun incidente stradale, i viaggiatori lungo la superstrada SS121 nella mattinata di oggi , 28 aprile 2025, stanno vivendo disagi a causa di lavori in corso per la messa in sicurezza del tratto stradale.

Il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra lo svincolo Piano Tavolo e lo svincolo Piano Tavola in direzione Catania sta generando rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

Il motivo alla base di questa situazione è la chiusura temporanea di una delle due corsie di marcia lungo la strada statale. Questa decisione, adottata per garantire la sicurezza degli utenti della strada, sta causando ingorghi in entrambi i sensi di marcia.

Gli automobilisti si trovano costretti a percorrere la tratta interessata a velocità ridotta, con tempi di percorrenza notevolmente allungati.