SS121: ENNESIMO INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
AGGIORNAMENTO
Ennesimo incidente sulla superstrada ss121
Il sinistro che ha coinvolto due autovetture una Citroen C1 ed una Smart, si è verificato poco dopo le ore 13, nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.
Sul posto un ambulanza del 118, che ha soccorso i feriti, per fortuna, secondo le primissime informazioni non gravi.
Al momento si segnalano lunghissime file in direzione Paternò , a partire dallo svincolo Misterbianco Centro.
