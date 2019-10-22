95047

SS121: ENNESIMO INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA

22 ottobre 2019 14:32
AGGIORNAMENTO

Ennesimo incidente sulla superstrada ss121

Il sinistro che ha coinvolto due autovetture una Citroen C1 ed una Smart, si è verificato poco dopo le ore 13, nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.

Sul posto un ambulanza del 118, che ha soccorso i feriti, per fortuna, secondo le primissime informazioni non gravi.

Al momento si segnalano lunghissime file in direzione Paternò , a partire dallo svincolo Misterbianco Centro.

