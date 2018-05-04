SS121: Ieri due incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze
La ss121, ieri è stata protagonista di due incidenti per fortuna senza gravi conseguenze: nel primo caso intorno alle ore 16.30 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò, tamponament...
A cura di Redazione
04 maggio 2018 08:06
La ss121, ieri è stata protagonista di due incidenti per fortuna senza gravi conseguenze: nel primo caso intorno alle ore 16.30 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò, tamponamento tra due auto.
Nel secondo poco dopo le ore 21, nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Catania, ed ha visto coinvolto una Fiat Punto che per cause sconosciute si è ribaltata.
L'occupante è stato portato al pronto soccorso, per fortuna non ha riportato to gravi conseguenze.
