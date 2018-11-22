SS121 INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE
FLASHIncidente , sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo del centro commerciale in direzione Paternò.L’incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, ad essere coinvolte secondo le...
A cura di Redazione
22 novembre 2018 18:13
FLASH
Incidente , sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo del centro commerciale in direzione Paternò.
L’incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, ad essere coinvolte secondo le prime informazioni più autovettur
Sul posto i soccorsi.
Forti rallentamenti sul traffico.
Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.