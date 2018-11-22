95047

SS121 INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE

A cura di Redazione Redazione
22 novembre 2018 18:13
FLASH

Incidente , sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo del centro commerciale in direzione Paternò.

L’incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, ad essere coinvolte secondo le prime informazioni più autovettur

Sul posto i soccorsi.

Forti rallentamenti sul traffico.

Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

