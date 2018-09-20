SS121 INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MISTERBIANCO - TRAFFICO BLOCCATO
Incidente stradale pochi minuti fa nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta in direzione Paternò.Ad essere coinvolti un camion ed un autovettura, non si conosce ancora la dinamica dell'incidente,S...
A cura di Redazione
20 settembre 2018 13:54
Incidente stradale pochi minuti fa nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta in direzione Paternò.
Ad essere coinvolti un camion ed un autovettura, non si conosce ancora la dinamica dell'incidente,
Sul posto i soccorsi, si segnalano forti rallentamenti in direzione PAternò
IN AGGIORNAMENTO