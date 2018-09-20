95047

20 settembre 2018 13:54
SS121 INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MISTERBIANCO - TRAFFICO BLOCCATO -
Incidente stradale pochi minuti fa nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta in direzione Paternò.

Ad essere coinvolti un camion ed un autovettura, non si conosce ancora la dinamica dell'incidente,

Sul posto i soccorsi, si segnalano forti rallentamenti in direzione PAternò

IN AGGIORNAMENTO

