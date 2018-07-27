95047

SS121 INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO

Incidente stradale intorno alle ore 18 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione PaternòNon si conosce ancora la dinamicaSul posto i soccorsiLunghissime  code in direzione PaternòIN AGGIORNA...

27 luglio 2018 18:59
Incidente stradale intorno alle ore 18 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò
Non si conosce ancora la dinamica
Sul posto i soccorsi
Lunghissime  code in direzione Paternò

IN AGGIORNAMENTO

