SS121 INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO
Incidente stradale intorno alle ore 18 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione PaternòNon si conosce ancora la dinamicaSul posto i soccorsiLunghissime code in direzione PaternòIN AGGIORNA...
A cura di Redazione
27 luglio 2018 18:59
Incidente stradale intorno alle ore 18 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò
Non si conosce ancora la dinamica
Sul posto i soccorsi
Lunghissime code in direzione Paternò
IN AGGIORNAMENTO