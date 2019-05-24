95047

SS121 INCIDENTE NEI PRESSI SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE

FLASHMSMSKSSSSSJSSEnnesimo incidente sulla ss121 nei pressi dello svincolo Zona Industriale/Belpasso in direzione Paternò.Per ragioni ancora da accertare uno scooter ha perso il controllo, forse auton...

A cura di Redazione Redazione
24 maggio 2019 18:04
SS121 INCIDENTE NEI PRESSI SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE -
News
Condividi

FLASH

MSMSKS

S

S

S

SJSS

Ennesimo incidente sulla ss121 nei pressi dello svincolo Zona Industriale/Belpasso in direzione Paternò.

Per ragioni ancora da accertare uno scooter ha perso il controllo, forse autonomamente.

Sul posto un'ambulanza del 118 per soccorrere un ferito

Segnalati rallentamenti in direzione Paternò

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047