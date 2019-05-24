SS121 INCIDENTE NEI PRESSI SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE
FLASHMSMSKSSSSSJSSEnnesimo incidente sulla ss121 nei pressi dello svincolo Zona Industriale/Belpasso in direzione Paternò.Per ragioni ancora da accertare uno scooter ha perso il controllo, forse auton...
A cura di Redazione
24 maggio 2019 18:04
FLASH
MSMSKS
S
S
S
SJSS
Ennesimo incidente sulla ss121 nei pressi dello svincolo Zona Industriale/Belpasso in direzione Paternò.
Per ragioni ancora da accertare uno scooter ha perso il controllo, forse autonomamente.
Sul posto un'ambulanza del 118 per soccorrere un ferito
Segnalati rallentamenti in direzione Paternò
IN AGGIORNAMENTO