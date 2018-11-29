95047

SS121 INCIDENTE STRADALE IN DIREZIONE CATANIA

Incidente, pochi minuti fa, sulla superstrada 121, nei pressi del rifornimento IP in direzione Catania.

29 novembre 2018 18:55
News
Incidente, pochi minuti fa, sulla superstrada 121, nei pressi del rifornimento IP in direzione Catania.

Le notizie sull'accaduto sono ancora frammentarie. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo Zona industriale Belpasso,  in direzione Catania.

Ad essere coinvolti due autovetture

Sul posto sono presenti i soccorsi.

Si registrano  forti rallentamenti al traffico, in direzione Catania.

