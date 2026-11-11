SS121, incidente sulla superstrada Catania-Paternò: lunghe code e traffico in tilt
Pesanti rallentamenti nella serata di oggi lungo l'importante arteria stradale. Automobilisti bloccati in coda per diversi chilometri, sul posto la Polizia Municipale.
Forti disagi alla circolazione nella serata di oggi, mercoledì 11 novembre, lungo la superstrada SS121 Catania-Paternò, dove un incidente stradale ha provocato lunghe code e pesanti rallentamenti, mettendo in difficoltà numerosi automobilisti.
Secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un incidente autonomo, la cui dinamica resta ancora da chiarire. Fortunatamente, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte, anche se si attendono eventuali conferme.
Le ripercussioni più importanti riguardano la viabilità. Le code iniziano già nei pressi della circonvallazione di Catania, in corrispondenza dell'immissione sulla superstrada, e proseguono lungo il tratto che attraversa la zona di Misterbianco, in direzione Paternò.
Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.
L'incidente sta creando particolari difficoltà soprattutto per chi, a quest'ora, rientra da Catania verso Misterbianco, Belpasso, Piano Tavola, Paternò e gli altri centri del comprensorio.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione, moderare la velocità e considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi del previsto.
La situazione resta in evoluzione. Seguiranno eventuali aggiornamenti.