SS121, incidente tra Piano Tavola e Belpasso: lunghe code in direzione Paternò
INCIDENTE SULLA SS121: TRAFFICO BLOCCATO VERSO PATERNÒ
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 18, lungo la superstrada SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Piano Tavola e quello di Belpasso – Zona Industriale, in direzione Paternò.
Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli si sono scontrati lungo la carreggiata, finendo di traverso sulla corsia e causando immediatamente pesanti rallentamenti.
Sul posto diversi automobilisti hanno segnalato lunghe code e traffico completamente bloccato per diversi minuti.
Secondo le prime informazioni raccolte, le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze, anche se lo spavento è stato notevole.
La circolazione sta lentamente tornando alla normalità, ma si registrano ancora disagi nel tratto interessato