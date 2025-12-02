95047

SS121, incidente tra Piano Tavola e Belpasso: lunghe code in direzione Paternò

INCIDENTE SULLA SS121: TRAFFICO BLOCCATO VERSO PATERNÒIncidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 18, lungo la superstrada SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Piano Tavola e...

02 dicembre 2025 18:39
Cronaca
INCIDENTE SULLA SS121: TRAFFICO BLOCCATO VERSO PATERNÒ

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 18, lungo la superstrada SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Piano Tavola e quello di Belpasso – Zona Industriale, in direzione Paternò.

Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli si sono scontrati lungo la carreggiata, finendo di traverso sulla corsia e causando immediatamente pesanti rallentamenti.

Sul posto diversi automobilisti hanno segnalato lunghe code e traffico completamente bloccato per diversi minuti.

Secondo le prime informazioni raccolte, le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze, anche se lo spavento è stato notevole.

La circolazione sta lentamente tornando alla normalità, ma si registrano ancora disagi nel tratto interessato


