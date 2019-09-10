SS121 LAVORI, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA
Lunghe code questa mattina ed tuttora in corso sulla ss 121 in direzione Catania.Interventi che riguardano dei lavori, con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente le auto in transito...
A cura di Redazione
10 settembre 2019 07:43
Lunghe code questa mattina ed tuttora in corso sulla ss 121 in direzione Catania.
Interventi che riguardano dei lavori, con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente le auto in transito a posizionarsi su una sola fila, nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia- Misterbianco.
Al momento si registrano lunghe code in direzione Catania, già a partire dallo svincolo Belpasso/Zona industriale.