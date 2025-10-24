SS121, nuovo incidente nei pressi dello svincolo Sieli: coinvolto autocompattatore, traffico in tilt

Un nuovo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 24 ottobre 2025, lungo la superstrada SS121, nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Paternò, poco prima della cosiddetta “sal...

Un nuovo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 24 ottobre 2025, lungo la superstrada SS121, nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Paternò, poco prima della cosiddetta “salita di Misterbianco”.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro è rimasto coinvolto un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti, impegnato in transito lungo l’arteria.

Fortunatamente non si registrerebbero feriti gravi, ma l’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico: lunghe code e rallentamenti si stanno formando già da diversi chilometri prima dello svincolo.

La circolazione risulta particolarmente congestionata in una delle fasce orarie più trafficate della giornata.

L’ennesimo incidente conferma, ancora una volta, la criticità del tratto stradale della SS121, già teatro di numerosi episodi simili nelle ultime settimane. Si raccomanda agli automobilisti massima prudenza e, se possibile, di optare per percorsi alternativi.