SS121: SCATTA LA DEMOLIZIONE D'URGENZA DEL PONTE GRACI, STRADA CHIUSA PER TRE GIORNI

La strada statale 121 “Catanese” è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Misterbianco (km 8,000) e Piano Tavola (km 10,000).

Il provvedimento si è reso necessario poiché un trasporto eccezionale non autorizzato ha urtato, danneggiandolo irreparabilmente, il sovrappasso della via comunale Giuseppe Verdi - al confine tra i territori comunali di Motta Sant’Anastasia e Misterbianco - che scavalca la statale in corrispondenza dello svincolo.

I tecnici di Anas e quelli del comune di Motta Sant’Anastasia, giunti sul posto per i rilievi, hanno constatato che gli ingenti danni alla struttura non consentono la riparazione del cavalcavia che, pertanto, sarà immediatamente demolito.

La statale sarà riaperta al termine delle operazioni di demolizione, che saranno ultimate entro tre giorni.

«Il danneggiamento del Ponte Graci, sulla Statale 121 rischia di creare gravissimi disagi alla viabilità non solo fra Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, ma anche in direzione Paternò e verso altri centri nevralgici della provincia di Catania. Nel pomeriggio ci siamo sentiti con il capo compartimento Anas per la Sicilia, Valerio Mele, e abbiamo convenuto sulla necessità di scongiurare tali difficoltà per la circolazione stradale. Il Governo Musumeci è dunque pronto a stanziare subito un milione di euro per la ricostruzione del Ponte Graci, opera essenziale per un rapido ritorno alla normalità. Abbiamo chiesto all'Anas tempi più che celeri sia nella demolizione che, soprattutto, nel ripristino dell'infrastruttura, utilizzando anche gli accordi quadro già in esercizio».

Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone dopo l'avvio urgente, da parte di Anas, dei lavori di demolizione del sovrappasso sulla strada statale 121, nel tratto fra gli svincoli di Misterbianco e Piano Tavola. Secondo quanto diffuso da Anas il ponte Graci, arteria che collega Misterbianco a Motta Sant'Anastasia, è stato irrimediabilmente danneggiato dall'impatto di un mezzo pesante.

Nel pomeriggio l'assessore ha inviato sul posto due componenti del proprio ufficio di gabinetto per raccordarsi con Anas sui lavori e relazionare sulle condizioni del cavalcavia.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30

Superstrada SS 121 CHIUSA AL TRAFFICO a partire dallo svincolo di Misterbianco fino all'uscita Pianto Tavola in direzione Paternò e dall'uscita Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.

La chiusura è dovuta per una serie di verifiche e lavori sul cavalcavia Graci, sulla superstrada 121

Al momento, traffico congestionato con code di ben 4 km, si consigliano percorsi alternativi

SS121: SCATTA LA DEMOLIZIONE D'URGENZA DEL PONTE GRACI, STRADA CHIUSA PER TRE GIORNI

Lunghe code questa mattina ed tuttora in corso sulla ss 121 in direzione Paternò.

Per una serie di verifiche sul cavalcavia Graci, sulla superstrada 121, in direzione Paternò all’altezza dello svincolo Misterbianco, traffico congestionato in direzione Paternònel tratto che va, tra lo svincolo Motta Anastasia e lo svincolo Piano tavola, con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente le auto in transito a posizionarsi su una sola fila.

La coda delle auto in questo momento arriva ben oltre lo svincolo Misterbianco centro