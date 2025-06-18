SS121, SCONTRO TRA AUTO E MOTO A MISTERBIANCO: FERITO IL CENTAURO, TRAFFICO IN TILT CON LUNGHISSIME CODE

Misterbianco, 18 giugno 2025 – Ennesimo incidente sulla trafficata superstrada 121. Nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi della cosiddetta "salita di Misterbianco", si è verificato uno scontro tra...

Misterbianco, 18 giugno 2025 – Ennesimo incidente sulla trafficata superstrada 121. Nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi della cosiddetta "salita di Misterbianco", si è verificato uno scontro tra una moto e un’autovettura (BMW) per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato violentemente sull’asfalto a seguito dell’impatto. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi.

Dopo le cure immediate, l'uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e le necessarie cure. Al momento non è stata resa nota la prognosi.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si segnalano lunghe code in direzione Paternò, con rallentamenti già a partire dalla circonvallazione di Catania, all’imbocco della statale 121.

L’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza della SS121, troppo spesso teatro di gravi sinistri.