Un incidente che poteva avere gravi conseguenze è avvenuto stamattina sulla SS 121 all'altezza dell'area di servizio in direzione Catania.Un grosso camion, forse a causa di un'auto uscita dall'area di...

Un incidente che poteva avere gravi conseguenze è avvenuto stamattina sulla SS 121 all'altezza dell'area di servizio in direzione Catania.

Un grosso camion, forse a causa di un'auto uscita dall'area di servizio, si è allargato verso la corsia di sorpasso, andando ad urtare un pullmann della Fce che da Paternò andava in direzione Catania.

Paura per gli occupanti del bus e per l'autista che si sono visti arrivare il grosso camion addosso, tanto da rompere la portiera e uno dei grandi finestrini. Solo tanta paura, con qualcuno che è dovuto ricorrere alle cure del 118, prontamente intervenuto, ma senza nulla di grave. Accertamenti sono in corso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.



SS121 SFIORATO GRAVE INCIDENTE - LE FOTO