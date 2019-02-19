95047

SS121, TAMPONAMENTO A CATENA, COINVOLTE PIU' VETTURE

19 febbraio 2019 09:14
SS121, TAMPONAMENTO A CATENA, COINVOLTE PIU' VETTURE -
Cronaca
AGGIORNAMENTO

Nel tamponamento coinvolte 3 autovetture ed un furgone, per fortuna nessun danno per le persone.

Sul posto la Polizia Municipale pe i rilievi.

Lunghe code direzione Catania

+++FLASH+++

Un tamponamento è accaduto pochi minuti fa sulla ss121 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo Palazzolo.

Secondo le primissime informazioni, ad essere coinvolte sono quattro autovetture ed un furgone, senza nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli.

Sul posto i soccorsi e la polizia Municipale di Paternò per i rilievi.

Lunghe fine si registrano a partire dallo svincolo Paternò.

IN AGGIORNAMENTO

