SS121, TAMPONAMENTO A CATENA, COINVOLTE PIU' VETTURE
AGGIORNAMENTO
Nel tamponamento coinvolte 3 autovetture ed un furgone, per fortuna nessun danno per le persone.
Sul posto la Polizia Municipale pe i rilievi.
Lunghe code direzione Catania
+++FLASH+++
Un tamponamento è accaduto pochi minuti fa sulla ss121 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo Palazzolo.
Secondo le primissime informazioni, ad essere coinvolte sono quattro autovetture ed un furgone, senza nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli.
Sul posto i soccorsi e la polizia Municipale di Paternò per i rilievi.
Lunghe fine si registrano a partire dallo svincolo Paternò.
IN AGGIORNAMENTO