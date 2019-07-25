95047

SS121, TAMPONAMENTO E CANTIERE: GIORNATA DA INCUBO, CODE E TRAFFICO IN TILT

Mattina da incubo sulla SS121.Disagi alla circolazione e lunghe file questa mattina sulla ss121 in direzione Catania ,  dove si stanno svolgendo dei lavori per il rifacimento del manto stradale all'al...

A cura di Redazione Redazione
25 luglio 2019 07:51
SS121, TAMPONAMENTO E CANTIERE: GIORNATA DA INCUBO, CODE E TRAFFICO IN TILT -
News
Condividi

Mattina da incubo sulla SS121.

Disagi alla circolazione e lunghe file questa mattina sulla ss121 in direzione Catania ,  dove si stanno svolgendo dei lavori per il rifacimento del manto stradale all'altezza dello svincolo Misterbianco/Sieli.

In prima mattinata intorno alle 07:00 anche un tamponamento, nei pressi dei rifornimento Motta Sant'Anastasia,  fra quattro mezzi  che ha arrecato ancor più disagi.

Nessun danno agli occupanti dei veicoli a causa del tamponamento, danneggiati i veicoli.

Il traffico è rimasto è bloccato al momento si segnalano ben oltre 3 km di fila.

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047