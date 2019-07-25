SS121, TAMPONAMENTO E CANTIERE: GIORNATA DA INCUBO, CODE E TRAFFICO IN TILT
Disagi alla circolazione e lunghe file questa mattina sulla ss121 in direzione Catania , dove si stanno svolgendo dei lavori per il rifacimento del manto stradale all'altezza dello svincolo Misterbianco/Sieli.
In prima mattinata intorno alle 07:00 anche un tamponamento, nei pressi dei rifornimento Motta Sant'Anastasia, fra quattro mezzi che ha arrecato ancor più disagi.
Nessun danno agli occupanti dei veicoli a causa del tamponamento, danneggiati i veicoli.
Il traffico è rimasto è bloccato al momento si segnalano ben oltre 3 km di fila.