SS121 - Tamponamento fra due auto, feriti lievi - Le foto
Bruttissimo incidente intorno alle ore 20 sulla ss121 in direzione Paternò, subito dopo il rifornimento esso.Le persone rimaste ferite hanno riportato dei traumi, ma le loro condizioni non sono fortun...
A cura di Redazione
14 dicembre 2017 21:21
Bruttissimo incidente intorno alle ore 20 sulla ss121 in direzione Paternò, subito dopo il rifornimento esso.
Le persone rimaste ferite hanno riportato dei traumi, ma le loro condizioni non sono fortunatamente gravi, auto distrutte.
Coinvolte una Fiat Panda ed un Alfa 147
Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, e i carabinieri di Paternò
Il traffico ha subito dei rallentamenti in seguito all'incidente.
IN AGGIORNAMENTO
SS121 - Tamponamento fra due auto, feriti lievi - Le foto
SS121 - Tamponamento fra due auto, feriti lievi - Le foto
SS121 - Tamponamento fra due auto, feriti lievi - Le foto
SS121 - Tamponamento fra due auto, feriti lievi - Le foto
SS121 - Tamponamento fra due auto, feriti lievi - Le foto