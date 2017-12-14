95047

SS121 - Tamponamento fra due auto, feriti lievi - Le foto

Bruttissimo incidente intorno alle ore 20 sulla ss121 in direzione Paternò, subito dopo il rifornimento esso.Le persone rimaste ferite hanno riportato dei traumi, ma le loro condizioni non sono fortun...

14 dicembre 2017 21:21
SS121 - Tamponamento fra due auto, feriti lievi - Le foto -
News
Bruttissimo incidente intorno alle ore 20 sulla ss121 in direzione Paternò, subito dopo il rifornimento esso.
Le persone rimaste ferite hanno riportato dei traumi, ma le loro condizioni non sono fortunatamente gravi, auto distrutte.

Coinvolte una Fiat  Panda ed un Alfa 147

Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, e i carabinieri di Paternò

Il traffico ha subito dei rallentamenti in seguito all'incidente.

IN AGGIORNAMENTO 

