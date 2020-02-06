95047

SS121: TAMPONAMENTO IN DIREZIONE PATERNÒ:, LUNGHE CODE

FLASHIncidente stradale intorno alle ore 12.30 sulla superstarda ss121 nei pressi dello svincolo Misterbinaco/Motta Sant’Anastasia in direzione PaternòSecondo le prime informazioni in nostro possesso...

A cura di Redazione Redazione
06 febbraio 2020 12:59
SS121: TAMPONAMENTO IN DIREZIONE PATERNÒ:, LUNGHE CODE -
News
Condividi

FLASH

Incidente stradale intorno alle ore 12.30 sulla superstarda ss121 nei pressi dello svincolo Misterbinaco/Motta Sant’Anastasia in direzione Paternò

Secondo le prime informazioni in nostro possesso si tratta di un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli.

Sul posto immediatamente intervenuti i soccorsi. Maggiori informazioni potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

Al momento si segnalano lunghissime code

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047