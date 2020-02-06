SS121: TAMPONAMENTO IN DIREZIONE PATERNÒ:, LUNGHE CODE
A cura di Redazione
06 febbraio 2020 12:59
FLASH
Incidente stradale intorno alle ore 12.30 sulla superstarda ss121 nei pressi dello svincolo Misterbinaco/Motta Sant’Anastasia in direzione Paternò
Secondo le prime informazioni in nostro possesso si tratta di un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli.
Sul posto immediatamente intervenuti i soccorsi. Maggiori informazioni potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.
Al momento si segnalano lunghissime code
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO