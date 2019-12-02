SS121, TAMPONAMENTO NEI PRESSI SVINCOLO PATERNÒ
A cura di Redazione
02 dicembre 2019 17:53
Lunghe fila e traffico congestionato sulla ss121 per un incidente che si è verificato intorno alle ore 17,20 nei pressi dello svincolo Paternò in direzione Adrano.
Coinvolti nell'incidente tre autovetture, per fortuna secondo le primissime informazioni nessun grave problema per gli occupanti dell'autovetture.
Sul posto un ambulanza del 118 ed i Carabinieri per rilievi e la gestione del traffico.
Al momento lunghe file a partire dallo svincolo Palazzolo.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO