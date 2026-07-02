SS121, traffico in tilt verso Paternò: lunghe code tra Motta Sant'Anastasia e Piano Tavola per lavori
SS121, traffico in tilt verso Paternò: lunghe code tra Motta Sant'Anastasia e Piano Tavola per lavori
Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi lungo la SS121, dove si stanno registrando lunghe code in direzione Paternò.
I rallentamenti interessano il tratto compreso tra Motta Sant'Anastasia e Piano Tavola, dove i lavori in corso stanno causando notevoli difficoltà alla viabilità, con tempi di percorrenza sensibilmente aumentati.
Per fortuna non si segnalano incidenti: le code sono dovute esclusivamente alla presenza del cantiere e al restringimento della carreggiata.
Numerosi automobilisti stanno procedendo a passo d'uomo e invitano alla massima prudenza. A chi deve percorrere la SS121 in direzione Paternò si consiglia, se possibile, di valutare percorsi alternativi o di mettere in conto tempi di viaggio più lunghi.
La situazione resta in evoluzione e sarà aggiornata in caso di novità.