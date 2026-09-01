SS121 verso Catania, camion in avaria: code a Piano Tavola, si viaggia su una corsia
Disagi alla circolazione sulla SS121 in direzione Catania
A cura di Redazione
01 settembre 2026 10:36
Disagi alla circolazione questa mattina lungo la SS121 in direzione Catania, poco prima dello svincolo per Piano Tavola.
Secondo una segnalazione arrivata alla nostra redazione, un mezzo pesante in avaria è fermo nel tratto interessato e sta causando rallentamenti e code.
La circolazione procede su una sola corsia, con inevitabili disagi per gli automobilisti diretti verso Catania.
Chi deve percorrere la SS121 è invitato a prestare particolare attenzione e a mettere in conto possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo per Piano Tavola.
La foto inviata alla redazione mostra il mezzo pesante fermo lungo la carreggiata