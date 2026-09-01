SS121 verso Catania, camion in avaria: code a Piano Tavola, si viaggia su una corsia

Disagi alla circolazione sulla SS121 in direzione Catania

Disagi alla circolazione questa mattina lungo la SS121 in direzione Catania, poco prima dello svincolo per Piano Tavola.

Secondo una segnalazione arrivata alla nostra redazione, un mezzo pesante in avaria è fermo nel tratto interessato e sta causando rallentamenti e code.

La circolazione procede su una sola corsia, con inevitabili disagi per gli automobilisti diretti verso Catania.

Chi deve percorrere la SS121 è invitato a prestare particolare attenzione e a mettere in conto possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo per Piano Tavola.

La foto inviata alla redazione mostra il mezzo pesante fermo lungo la carreggiata