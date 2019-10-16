SS284: AUTO FINISCE FUORI STRADA, ILLESA LA CONDUCENTE
A cura di Redazione
16 ottobre 2019 21:21
Attimi di apprensione questa notte intorno alle ore 00.30, sulla ss 284 in contrada Scalilli dove un'auto è finita fuori strada.
Una Alfa 147, guidata da una donna che stava proseguendo la sua corsa verso Adrano, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo , andando a finira la sua corsa fuoristrada.
Miracolosamente illesa la conducente del mezzo.
Sul posto in via precauzionale un ambulanza del 118 ed i Carabinieri di Paternò per stabilire l'esatta dinamica.