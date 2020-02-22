SS284 SCONTRO TRA UN AUTOARTICOLATO ED UN AUTOVETTURA IN TERRITORIO BRONTE, UN FERITO

La strada statale 284 “Occidentale Etnea” è provvisoriamente a senso unico alternato della circolazione a causa di un incidente avvenuto a Bronte (km 12,000), in provincia di Catania.Il sinistro, le c...

La strada statale 284 “Occidentale Etnea” è provvisoriamente a senso unico alternato della circolazione a causa di un incidente avvenuto a Bronte (km 12,000), in provincia di Catania.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un autoarticolato ed un autovettura e nell’impatto una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

