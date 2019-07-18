SS284: TAMPONAMENTO TRA PIÙ VEICOLI, FERITI
A cura di Redazione
18 luglio 2019 08:36
FLASH
Incidente poco dopo le ore 7 di stamani, sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo di Paternò in direzione Catania.
Per cause ancora sconosciute, sì è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi.
Sul posto sono presenti due ambulanze.
Non si hanno notizie al momento, del numero dei feriti e delle loro condizioni, che secondo le prime informazioni non sarebbero gravi.
Lunghissime code in direzione Catania
