SS284: TAMPONAMENTO TRA PIÙ VEICOLI, FERITI

FLASH

Incidente poco dopo le ore 7 di stamani, sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo di Paternò in direzione Catania.

Per cause ancora sconosciute, sì è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi.

Sul posto sono presenti due ambulanze.

Non si hanno notizie al momento, del numero dei feriti e delle loro condizioni, che secondo le prime informazioni non sarebbero gravi.

Lunghissime code in direzione Catania