STANCO E DISORIENTATO, SOCCORSO SUL VERSANTE NORD DELL’ETNA

Nel pomeriggio di venerdì 29 marzo i tecnici della stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di uno scialpinista catanese in difficoltà, nella zona sommitale dell’Etna sul versante Nord.

L’uomo, colto da stanchezza e disorientato, ha inviato un messaggio d’allarme tramite l’applicazione cellulare Georesq (applicazione di allarme per il soccorso in montagna), rilevato in tempo reale, insieme alle coordinate geografiche della sua posizione, da una delle Centrali Operative del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha immediatamente attivato la Stazione di soccorso etnea, competente per territorio.

La squadra di soccorso ha raggiunto il malcapitato nella zona delle piste sciistiche, e lo ha accompagnato a bordo dei mezzi fuoristrada, fino al sottostante piazzale di Piano Provenzana, per essere poi trasportato nella locale guardia medica, per le valutazioni delle sue condizioni di salute.