STANGATA DI PASQUA, LA BENZINA TORNA SOPRA I 2 EURO

Arriva una nuova stangata per gli automobilisti italiani, con la benzina che torna a sfondare i due euro al litro.

Quasi non si ricorda una Pasqua, tranne gli anni della pandemia, che non abbia registrato rincari alla pompa. Quest'anno è lo stesso, complice il recente taglio della produzione di petrolio deciso dal cartello dei Paesi produttori, l'Opec+, che ha fatto schizzare le quotazioni internazionali.

Balzo della quotazione internazionale del gasolio.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,872 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 1,876, pompe bianche 1,863), gasolio a 1,771 euro/litro (+2, compagnie 1,776, pompe bianche 1,760).

Benzina servito a 2,007 euro/litro (+6, compagnie 2,050, pompe bianche 1,924), diesel a 1,911 euro/litro (+2, compagnie 1,956, pompe bianche 1,822). Gpl servito a 0,789 euro/litro (-1, compagnie 0,797, pompe bianche 0,779), metano servito a 1,675 euro/kg (-7, compagnie 1,668, pompe bianche 1,681), Gnl 1,598 euro/kg (-8, compagnie 1,618 euro/kg, pompe bianche 1,582 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,937 euro/litro (servito 2,201), gasolio self service 1,852 euro/litro (servito 2,128), Gpl 0,887 euro/litro, metano 1,741 euro/kg, Gnl 1,566 euro/kg.