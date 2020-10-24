STANOTTE "SI DORME DI PIÙ", ECCO L'ORA SOLARE

È arrivato il momento del cambiamento dell'ora: nella notte tra oggi e domani potremo dormire un'ora in più.Sta infatti per scadere l'ora legale, e al suo posto rientra in vigore l'ora solare: alle 3...

A cura di Redazione 24 ottobre 2020 21:38

