STANOTTE "SI DORME DI PIÙ", ECCO L'ORA SOLARE
È arrivato il momento del cambiamento dell'ora: nella notte tra oggi e domani potremo dormire un'ora in più.Sta infatti per scadere l'ora legale, e al suo posto rientra in vigore l'ora solare: alle 3...
È arrivato il momento del cambiamento dell'ora: nella notte tra oggi e domani potremo dormire un'ora in più.
Sta infatti per scadere l'ora legale, e al suo posto rientra in vigore l'ora solare: alle 3 di notte dovremo riportare le lancette indietro di 60 minuti, quindi alle 2.
Ciò comporterà un'ora di luce in meno al pomeriggio. L'ora solare resterà attiva fino alla fine di marzo, tra sabato 27 e domenica 28, quando dovremo riportare in avanti le lancette.
Da un paio d'anni, lo ricordiamo, la questione è oggetto di ampie discussioni a livello europeo, con al centro del dibattito una possibile abolizione dell'ora legale.
Nell'attesa che l'UE e gli Stati membri prendano una decisione in merito, comunque, la Svizzera resta alla finestra e osserva gli sviluppi, soprattutto per quanto riguarda i Paesi confinanti.