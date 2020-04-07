STANOTTE TORNA LA SUPERLUNA: PIÙ VICINA, PIÙ GRANDE E PIÙ LUMINOSA

Superluna da casa, sarà quella che gli italiani potranno guardare il 7 aprile 2020.La Superluna potrà essere ammirata nella notte tra il 7 e l’8 aprile 2020, la terza dell’anno e la più grande che ved...

A cura di Redazione 07 aprile 2020 18:41

