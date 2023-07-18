STARLINK, QUESTA STASERA E DOMANI PASSAGGIO DEI SATELLITI VISIBILE AD OCCHIO NUDO NEL NOSTRO COMPRENSORIO
Ore 21:18 questa sera e domani alle ore 21.32: tutti con lo sguardo all’insù: nuovo passaggio dei satelliti Starlink visibile nel nostro comprensorio pure ad occhio nudo.
Ci sarà molto tempo: solo cinque minuti durerà il passaggio della costellazione di satelliti di proprietà di SpaceX – fondata nel 2002 da Elon Musk – che punta a fornire una copertura internet globale.
Attacco degli alieni? No, sono satelliti.
Niente paura dunque non si tratta di alcun attacco da parte di Ufo, anzi.
Questa sera e domani i più attenti potranno rivedere lo spettacolo in cielo, soprattutto se si è lontani dalle luci della città.
I PROSSIMI PASSAGGI VISIBILI A PATERNO’ CON ALTA VISIBILITÀ’:
21:18, 18 luglio 2023 Starlink-92 (G5-15) (nuovo), LUMINOSO (2.1) per 5 minuti
Guarda da OVEST a SUD- EST ( dettagli ) Elevazione (dall'orizzonte): inizio: 11°, massimo: 64°, fine: 24°
21:32, 19 luglio 2023
Starlink-92 (G5-15) (nuovo), LUMINOSO (3.6) per 4 minuti
Guarda da OVEST a SUD ( dettagli ) Elevazione (dall'orizzonte): inizio: 10°, massimo: 25°, fine: 22°
Per gli appassionati, ci sono anche sue link dove ‘monitorare’ le rotte dei satelliti: findstarlink.com/ e satellitemap.space/