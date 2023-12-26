STARLINK: STASERA IL PASSAGGIO DEL TRENINO DURERÀ 5 MINUTI. I PROSSIMI PASSAGGI

Tra poco , alle ore 17.35, non si tratta di un attacco alieno, ma di un passaggio di satelliti. I satelliti Starlink torneranno visibili nei nostri cieli, offrendo uno spettacolo da ammirare. Per tre...

Tra poco , alle ore 17.35, non si tratta di un attacco alieno, ma di un passaggio di satelliti. I satelliti Starlink torneranno visibili nei nostri cieli, offrendo uno spettacolo da ammirare. Per tre giorni consecutivi, avremo l’opportunità di rivedere questo spettacolo, specialmente se ci troviamo lontani dalle luci della città.

Nel dettaglio, il passaggio di stasera è previsto intorno alle 17.35, in direzione da Nord Ovest a Est, e dovrebbe durare circa 4 minuti. Questa costellazione di satelliti è di proprietà di SpaceX, fondata nel 2002 da Elon Musk, e ha l’obiettivo di fornire copertura internet globale.

Ecco i prossimi passaggi visibili a Paternò con alta visibilità:

GIORNO 26 DICEMBRE 2023 ALLE ORE 17.35 durata 5 minuti da NORD EST A EST

GIORNO 27 DICEMBRE 2023 ALLE ORE 17.50 durata 5 minuti da EST A SUD EST