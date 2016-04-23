Stasera a Catania torna la notte dei musei

Nuovo appuntamento a Catania con la Notte dei Musei. Stasera i musei civici e i siti monumentali saranno aperti dalle 19 alle 24 per offrire a cittadini e turisti visite con ingresso gratuito o tariff...

Nuovo appuntamento a Catania con la Notte dei Musei. Stasera i musei civici e i siti monumentali saranno aperti dalle 19 alle 24 per offrire a cittadini e turisti visite con ingresso gratuito o tariffa ridotta.

I musei civici e siti monumentali aperti dalle ore 19,00 fino alle 24,00

A ingresso libero

Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele 121),

Catania Living Lab – Via Manzoni, 91/d

Piazza Università – Autobooks

Ingresso a tariffa ridotta dalle 19,00

Basilica Cattedrale (Piazza Duomo)

Badia di Sant’Agata (via Vittorio Emanuele 184)

Museo Diocesano (Piazza Duomo)

Terme Achilleane (Piazza Duomo)

Castello Ursino (Piazza Federico di Svevia),

Museo Emilio Greco (Piazza San Francesco)

Museo Belliniano (Piazza San Francesco)

Monastero dei Benedettini

Museo Tattile"Borges”

PROGRAMMA

Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele 121

Visite guidate alle ore 19.30; 21; 22.30

Sono visitabili le mostre:

Giuseppe Bergomi Disegni e Sculture

Kosmos di Fabio Modica

Installazioni fisse presso la Torre Saracena:

Opera pittorica "Regolo"

Opera pittorica "Las cucharillas para el caffe' Florian"

Opera pittorica "Agata è per sempre"

Candelora dedicata ai devoti in onore di S. Agata

Basilica cattedrale

dalle ore 20.30 fino alle 24, biglietto d'ingresso 2 euro.

L'ingresso in Cattedrale avverrà, attraverso il cancello di via Vittorio Emanuele, dal portale rinascimentale.

I visitatori riceveranno un dépliant illustrativo del percorso e dei luoghi più significativi della Basilica e saranno accompagnati durante la visita dalle note del monumentale Organo di Théodore Jaquot, di recente restaurato. Sarà possibile ammirare con adeguato impianto di illuminazione le tele lungo le navate, i monumenti sepolcrali dei Vescovi e di Vincenzo Bellini, i Sarcofagi dei Reali Aragonesi, custoditi nella Cappella della Madonna che da qualche giorno ospita anche il sarcofago ottocentesco che custodì le spoglie del Beato Cardinale Dusmet in occasione del suo funerale ed ancora, gli affreschi dell'area presbiterale e l'affresco di Giacinto Platania in Sacrestia. Sarà altresì possibile visitare eccezionalmente anche la cappella di Sant'Agata e il coro capitolare, luoghi in genere non fruibili.

Badia di S. Agata, via Vittorio Emanuele

Visitabile la terrazza e la cupola, con ingresso a tariffa agevolata di 2 euro, dalle ore 19 alle ore 24. Ultimo ingresso ore 23.30.

Museo Diocesano

Dalle 19 alle 24, biglietto d'ingresso 2 euro. Sarà possibile acquistare i biglietti al Museo Diocesano.

Terme Achilliane, piazza Duomo

Dalle 19 alle 24, biglietto d'ingresso un euro. Sarà possibile acquistare i biglietti al Museo Diocesano o davanti all'ingresso delle Terme. Il pubblico sosterà nell'area esterna della cattedrale, lungo la balaustra, e l'accesso al sagrato sarà fruito di volta in volta dal gruppo che visiterà il sito.

Castello Ursino, piazza Federico di Svevia

Visitabile la mostra "Museo della Follia". Visite guidate estemporanee dalle ore 19, ogni ora a riempimento, massimo 35 persone, anche su prenotazione al numero 331/7495344. Biglietto 2 euro. "Imago Urbis", disegni, dipinti, carte di Catania tra XVIII e XIX sec. Nello spazio espositivo del 2° piano sono esposti disegni, dipinti, incisioni, carte dei maggiori rappresentanti dell'architettura urbanistica del '700 e '800, Ittar Stefano e Sebastiano, G. B. Vaccarini, L. Mayer e le loro vedute della città etnea prima e dopo il terribile terremoto del 1693. Mostra curata dal prof. Dario Stazzone. "Le monete di Catania greca e bizantina nelle collezioni del Museo Civico": sono esposte le monete prodotte dalla zecca di Catania in epoca greca e nell'età bizantina. Mostra curata dal prof. Giuseppe Guzzetta. Esposizione opere pittoriche dell'800 catanese (M. Rapisardi, Gandolfo, Sciuti, Liotta, Attanasio). Mostra curata dallo staff interno del museo. Biglietto ridotto 5 euro, ultimo ingresso ore 23. Per informazioni tel.095/345830.

Musei Belliniano ed Emilio Greco, piazza S. Francesco d'Assisi 3

Dalle ore 19, biglietto ridotto un euro. Lettura di alcune lettere di Vincenzo Bellini interpretate dall'attrice Ornella Giusto e visite guidate a cura dell'Associazione Guide Turistiche di Catania.

Monastero dei Benedettini, piazza Dante 32

Auditorium Giancarlo De Carlo, ore 19 e 21 spettacolo teatrale "Bemporad. La Carta del Cielo". Biglietto ridotto 7 euro, obbligatoria la prenotazione ai numeri 0957102767 e 3349242464 (le repliche saranno attivate al raggiungimento minimo dei partecipanti). Organizzato da Officine Culturali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'università di Catania

Museo Tattile "Borges", Via Etnea 602

Dalle ore 19 alle 24, biglietto d'ingresso 2 euro. Gratuito per i bambini sotto i 10 anni e disabili con relativi accompagnatori (aperto ai visitatori, senza obbligo di prenotazione). Saranno inoltre aperti gli altri siti del Polo Tattile Multimediale: Bar al buio, Giardino Sensoriale e Show-Room "Frammenti di Luce".

Catania Living Lab, via Manzoni 91/d

Dalle 18.30 alle 22.30 (su prenotazione). Il Catania Living Lab è il primo laboratorio di cultura e tecnologia della città di Catania. Un team di esperti e ricercatori dell'Ibam Cnr, avvalendosi delle più moderne tecnologie, guiderà il visitatore in un viaggio nel tempo alla scoperta della storia, dei segreti e dei monumenti più affascinanti della Città di Catania. Le visite guidate sono gratuite e avranno una durata di circa un'ora per turno. Per partecipare ad una delle visite è necessario effettuare la prenotazione compilando il form di registrazione presente al link http://www.catanialivinglab.it/scopri-il-living-lab.

Fondazione Puglisi Cosentino, Palazzo Valle

Dalle 19.30, biglietto ridotto a 3 euro. Visitabile la mostra monografica 'Pietro Ruffo. Breve storia del resto del mondo', curata da Laura Barreca. Info al 329 4571064.

Piazza Università

Dalle ore 19 sarà presente l'Autobooks comunale, per lo scambio di libri in movimento.