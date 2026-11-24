STASERA LA SUPERLUNA DEL CASTORO: SPETTACOLO IN CIELO ANCHE IN SICILIA
Martedì 24 novembre, occhi rivolti al cielo per ammirare una Luna piena più grande e luminosa del solito. Ecco quando e come osservarla.
Spettacolo astronomico nella serata di oggi, martedì 24 novembre 2026, con l’arrivo della Superluna del Castoro, visibile anche dalla Sicilia, condizioni meteorologiche permettendo.
Il nostro satellite naturale apparirà leggermente più grande e luminoso del solito grazie alla sua particolare vicinanza alla Terra.
A che ora sarà visibile in Sicilia
Il plenilunio è previsto alle 15:53, mentre in Sicilia sarà possibile osservare la Superluna indicativamente dalle 16:20-16:25, guardando verso nord-est. Lo spettacolo proseguirà per tutta la notte.
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Non serviranno telescopi o particolari strumenti: basterà trovare un punto con una buona visuale dell’orizzonte.
Perché si chiama Luna del Castoro
Il nome deriva dalla tradizione nordamericana e richiama il periodo dell’anno in cui i castori si preparano ad affrontare l’inverno.
La Superluna, invece, si verifica quando il plenilunio avviene in prossimità del punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra.
Prossimo appuntamento alla vigilia di Natale
Chi non riuscirà ad ammirare lo spettacolo a causa delle nuvole avrà una nuova occasione il 24 dicembre, quando arriverà la Superluna più grande del 2026.
Una serata da non perdere per gli appassionati di astronomia e fotografia, con la speranza che le condizioni meteorologiche consentano di ammirare lo spettacolo anche dalla Sicilia.