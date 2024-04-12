STASERA NUOVO BRILLANTE PASSAGGIO DEL TRENINO STARLINK

Spesso alzando lo sguardo all’insù capita di vedere strane luci nel cielo in fila come se fosse un treno. Ebbene quelli non sono alieni ma semplicemente satelliti Starlink. Praticamente un sistema di...

Spesso alzando lo sguardo all’insù capita di vedere strane luci nel cielo in fila come se fosse un treno. Ebbene quelli non sono alieni ma semplicemente satelliti Starlink. Praticamente un sistema di costellazione di satelliti che mira a fornire una copertura Internet globale.

Questo sistema è ideale per le aree rurali e geograficamente isolate in cui la connettività Internet è inaffidabile o inesistente.

Proprietario del sistema è SpaceX con lo scopo di creare una rete globale a banda larga e Starlink utilizza una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LE ) per fornire servizi Internet ad alta velocità.

Il passaggio di stasera (12 Aprile 2024 alle ore 21:06) sarà visibile da est a nord est quindi affidatevi alle bussole dei vostri smartphone per posizionarvi (questo passaggio durerà circa 5 minuti.