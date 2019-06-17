STASERA OCCHI AL CIELO PER LA “LUNA DELLA FRAGOLA”

Dopo un mese di maggio caratterizzato dal maltempo che ha oscurato il cielo stellato, oggi 17 giugno tutti pronti con il naso all'insù perché saremo spettatori della Luna di Fragola, considerata la pi...

Dopo un mese di maggio caratterizzato dal maltempo che ha oscurato il cielo stellato, oggi 17 giugno tutti pronti con il naso all'insù perché saremo spettatori della Luna di Fragola, considerata la più romantica dopo la Superluna.

Nonostante il nome, la Luna avrà solo piccole sfumature sul colore rosa, a molti apparirà sempre del suo colore bianco perlaceo, ma la vedremo più luminosa del solito.

Queste è la sesta Luna piena delle dodici previste per il 2019, visibile nei nostri cieli già da alcuni giorni, ma la fase di plenilunio è fissata per le ore 10.31, di oggi 17 giugno, in cui il satellite si troverà in posizione opposta al Sole.

Non potremo assistere al momento esatto della “pienezza” poiché il nostro satellite sorgerà all’orizzonte attorno alle 21 (ora di Roma), mentre tramonterà alle 5.40 del giorno dopo.

I fortunati che potranno ammirare la “Luna Fragola” in tutto il suo splendore saranno gli abitanti di gran parte del Messico, di alcuni stati centro americani e delle zone centrali degli Stati Uniti.

La Luna è sempre stata fonte di suggestione e ammirazione, spesso anche di timore e rispetto quando ancora non si conoscevano le ragioni dei suoi cambiamenti, delle sue evoluzioni.

In particolare, la Luna piena ha sempre esercitato un certo fascino per la sua maestosità, la sua luminosità, la sua forma perfetta, tanto che secoli e secoli fa l’uomo ha iniziato ad attribuirle dei nomi.

La Luna piena del mese di giugno si è guadagnata questo nome per il fatto che si verifica nel miglior periodo dell’anno per la maturazione delle fragole, nonostante altri nomi alternativi siano Luna di Miele, per la consuetudine di sposarsi a giugno o Luna della Rosa o Luna del Sidro.

Nonostante la Luna non sia davvero di colore rosa, si tratta comunque di uno spettacolo da non perdere, che regala sempre moltissime emozioni, specialmente se si è in compagnia della persona amata.