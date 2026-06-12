Stasera occhi al cielo: spettacolare allineamento di Mercurio, Venere e Giove (Copia)

Una rara parata planetaria sarà visibile subito dopo il tramonto. Ecco come e quando osservare il suggestivo allineamento.

Questa sera gli appassionati di astronomia, ma anche i semplici curiosi, avranno l'opportunità di assistere a uno spettacolo celeste davvero affascinante. Poco dopo il tramonto del Sole, guardando verso l'orizzonte Ovest-Nord/Ovest, sarà infatti possibile osservare una suggestiva parata planetaria composta da Mercurio, Venere e Giove.

I tre pianeti appariranno disposti lungo una linea inclinata nel cielo, formando una sorta di "scala cosmica" che regalerà uno scenario particolarmente suggestivo. Dopo la recente congiunzione tra Venere e Giove, che nei giorni scorsi aveva attirato l'attenzione degli osservatori, anche Mercurio è riuscito a emergere dal bagliore del Sole, completando questo straordinario allineamento.

Per ammirare il fenomeno sarà fondamentale non perdere tempo. La finestra ideale per l'osservazione si aprirà circa 30 minuti dopo il tramonto e durerà tra i 30 e i 45 minuti. Successivamente Mercurio e Giove scenderanno rapidamente sotto l'orizzonte, rendendo impossibile la loro osservazione.

Per orientarsi nel cielo sarà sufficiente individuare Venere, che apparirà come il punto più luminoso e brillante. Una volta localizzato, basterà spostare lo sguardo leggermente più in basso e verso destra per scorgere anche Mercurio e Giove.

Gli esperti consigliano di scegliere un luogo con l'orizzonte libero da ostacoli, come edifici alti o rilievi collinari, per godere appieno dello spettacolo.

Meteo permettendo, quella di stasera sarà un'occasione speciale per osservare tre dei pianeti più affascinanti del Sistema Solare riuniti nello stesso tratto di cielo, regalando immagini che difficilmente passeranno inosservate agli amanti delle meraviglie del cosmo.