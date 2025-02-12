STASERA SUL PALCO DELL'ARISTON: IL FENOMENO SICILIANO ALESSANDRO GERVASI, IL BAMBINO PRODIGIO DI SANREMO 2025

Ha soltanto sei anni, ma al pianoforte ci regalerà un momento speciale sulle note di Champagne".Carlo Conti presenta così l'ospite più giovane di Sanremo 2025, Alessandro Gervasi, volto di Peppino di...

Carlo Conti presenta così l'ospite più giovane di Sanremo 2025, Alessandro Gervasi, volto di Peppino di Capri da bambino nella fiction Champagne, diretta da Cinthia Th Torrini e attesa su Rai1 il 24 marzo, alla quale sarà dedicato uno spazio all'Ariston nella seconda serata del festival.

Nato a Buseto Palizzolo, piccolo comune in provincia di Trapani, il 23 novembre 2018, il piccolo Alessandro durante la pandemia ha iniziato ad appassionarsi alla musica, vedendo suonare il papà, metalmeccanico con l'hobby delle note.

All'età di tre anni, ha avuto in dono dalla madrina una tastierina giocattolo e ha iniziato a suonare da solo l'Inno di Mameli, che spopolava nel periodo del Covid, lasciando tutti increduli: la famiglia ha avuto così la certezza che il piccolo Alessandro è dotato di orecchio assoluto.

A maggio 2024, ha partecipato al primo concorso di esecuzione musicale internazionale, nel suo paese, vincendo il primo premio nella categoria pianoforte; ad agosto, al Festival internazionale della fisarmonica in un centro vicino, ha improvvisato un duetto con il campione del mondo, immortalato in un video diventato virale e finito all'attenzione della regista Torrini.

Alessandro ha festeggiato il suo sesto compleanno nella Repubblica di San Marino, in braccio al maestro Beppe Vessicchio, che dirigeva il Tour Music Fest, vincendo il primo premio nella sua categoria, 6-16 anni, e incantando la giuria con Libertango di Astor Piazzolla.

Da circa un mese è seguito da un insegnante privato, un maestro del Conservatorio che costringe sistematicamente ad allungare l'ora di lezione riempiendolo di domande e divertendosi a suonare a quattro mani con lui.

Quando ha saputo che avrebbe partecipato a Sanremo con la regista, racconta la mamma Giovanna Paladino, ha detto: "Mamma, c'è Cinthia? C'è il pianoforte? Voglio suonare!". "Per adesso - commentano i genitori - è il fenomeno Alessandro, il bambino prodigio di cui tutti parlano.

Ma non deve restare il fenomeno, speriamo sia l'artista: siamo pronti a supportarlo e a sostenerlo, con i piedi ben piantati per terra. Viviamo questo bel momento con la leggerezza e con gli occhi di un bambino".