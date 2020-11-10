STATALE 121 INSTALLATI (MA NON IN FUNZIONE) DUE IMPIANTI DI AUTOVELOX

Da qualche giorno, gli automobilisti che percorrono la Ss 121, tra Misterbianco e Catania, giunti nell’ultima discesa, rallentano per paura degli autovelox installati dal Comune di Misterbianco, e che...

Da qualche giorno, gli automobilisti che percorrono la Ss 121, tra Misterbianco e Catania, giunti nell’ultima discesa, rallentano per paura degli autovelox installati dal Comune di Misterbianco, e che si dice siano già attivi. Un vero spauracchio per chi quotidianamente percorre quell’arteria, con il limite di 70 kmh in discesa e appena 50 kmh in salita. Una misura di cui da mesi si discute, dovuta ai tanti incidenti verificatesi su questa importante arteria, e che dovrebbe servire da deterrente. Il Comune di Misterbianco, ha preso a noleggio da una ditta specializzata due autovelox di ultima generazione, che “coprono” entrambe le corsie. I lavori di installazione e la prevista segnaletica sono già stati completati, ma, secondo l’Ufficio della Polizia Municipale, contattato ieri, mancano ancora i collaudi e qualche altro piccolo dettaglio, prima che i due dispositivi inizino a immortalare gli automobilisti indisciplinati. La messa in funzione, secondo lo stesso ufficio, sarà comunicato in anticipo.

Dunque per ora, secondo l’Ufficio, chi non ha rispettato i limiti imposti, dovrebbe cavarsela, ma ancora per poco. Quel tratto di strada è di proprietà del Comune di Misterbianco, Ente che oltre ad installare gli autovelox, come previsto dall’accordo con l’Anas in cui i Comuni avrebbero provveduto a installare gli autovelox sulla Ss 121, dovrebbe anche provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza della importante arteria. E proprio nel tratto in questione, nella corsia che scende verso Catania, da tempo sono presenti due grossi avvallamenti, uno prima dell’autovelox e l’altro dopo, molto pericolosi per gli automobilisti, che da tempo attendono di essere sistemati. LUIGI SAITTA Fonte “La Sicilia” del 10-11-2020