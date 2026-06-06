Statale 121, percorre la carreggiata contromano: il video lascia senza parole.

Le immagini riprese da una dash cam mostrano un motociclista procedere nella corsia opposta su uno dei tratti più trafficati e pericolosi della strada statale.

Una manovra pericolosa, ripresa da una dash cam e condivisa sui social, sta facendo discutere centinaia di utenti nelle ultime ore.

Nella mattinata di IERI, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 10:20, una telecamera installata a bordo di un'autovettura ha immortalato uno scooterista mentre percorreva contromano la Statale 121 all'altezza di Piano Tavola, nel territorio di Belpasso.

Le immagini mostrano il mezzo procedere nella direzione opposta rispetto al senso di marcia lungo una strada a scorrimento veloce particolarmente trafficata, utilizzata quotidianamente da migliaia di automobilisti e mezzi pesanti.

Il video, pubblicato sui social network, è diventato rapidamente virale e ha suscitato numerose reazioni. Molti utenti hanno evidenziato la pericolosità della manovra, sottolineando come un comportamento del genere possa mettere seriamente a rischio la sicurezza stradale.

Tra i commenti emerge anche la richiesta di maggiori controlli lungo la Statale 121, soprattutto nei pressi degli svincoli e delle zone industriali, dove il traffico è particolarmente intenso durante gran parte della giornata.

Fortunatamente la vicenda non ha avuto conseguenze, ma le immagini mostrano una situazione che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di ben più grave. Il filmato continua intanto a essere condiviso online, alimentando il dibattito sulla sicurezza e sul rispetto delle regole della circolazione stradale.