STAZIONE DI SERVIZIO ABUSIVA LUNGO LA CATANIA GELA SCOPERTA DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno denunciato un 63enne del posto, poiché ritenuto responsabile di costruzione abusiva, nonché per l’esercizio di attività commerciale su area privata in assenza di autorizzazione.

Nella circostanza, i militari, a seguito di un controllo eseguito all’interno i un’area agricola privata di proprietà di terzi, ubicata a ridosso del km 38 della S.S. 514 Catania – Gela (CL), si è accertato come l’interessato avesse provveduto, privo di qualsivoglia concessione, al livellamento del terreno con successiva posa in opera di un manto di asfalto.

Sull’area realizzata, posizionava inoltre un Fiat Iveco, attrezzato per la vendita di alimenti e bevande ed un Mercedes Benz GMBH 0530g, predisposto per la consumazione ai tavoli, esercitando di fatto, senza alcuna autorizzazione, attività di vendita di cibi e bevande in forma statica e non itinerante, per come la ditta, di cui l’uomo è il legale rappresentante, era stata autorizzata. L’intera area è stata posta sotto sequestro.