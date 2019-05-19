«STIAMO ANDANDO A 200 ALL'ORA», SI FILMANO SU FACEBOOK: POCO DOPO MUOIONO IN UNO SCHIANTO SULL'A1

Gli ultimi istanti di vita immortalati in un video.Due ragazzi si riprendono mentre viaggiano sull'A1 a 200 chilometri all'ora. Poco dopo la Bmw si schianta contro il newjersey e i due amici, scesi da...

Gli ultimi istanti di vita immortalati in un video.

Due ragazzi si riprendono mentre viaggiano sull'A1 a 200 chilometri all'ora. Poco dopo la Bmw si schianta contro il newjersey e i due amici, scesi dall'auto, vengono falciati e uccisi da un secondo mezzo. «Stiamo andando a Rovigo ragazzi, facciamogli vedere a quanto andiamo... - dice il ragazzo alla guida mentre l'amico inquadra il contachilometri - siamo solo ai 200, faglielo vedere a quanto andiamo. Va sempre a cannella, questa macchina è un mostro...non si muove. Piove...220...ora stiamo facendo i 220". "C'è la strada pulita, si va...Ci fermiamo in Autogrill? No, ci sta aspettando la droga e il resto».

https://www.facebook.com/fausto.dalmoro.83fauser/videos/327186941554733/

Le due vittime sono Luigi Visconti di 39 anni originario di Napoli e Fausto Dal Moro di 36 anni originario di Padova, entrambi residenti a Reggio Emilia. Lo schianto è avvenuto nella notte sulla A1, Milano-Napoli, nel tratto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Lo racconta Il Resto del Carlino.