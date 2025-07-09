STOP AI RADUNI NOTTURNI DI SCOOTER: CONTROLLI E SANZIONI A MISTERBIANCO

La Polizia Locale e la Tenenza Carabinieri di Misterbianco rendono noto di essere impegnate, sia nei turni ordinari che serali, con pattugliamenti e posti di controllo per fare fronte all’esigenza man...

A cura di Redazione 09 luglio 2025 11:54

Condividi