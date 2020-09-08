STOP AL REDDITO DI CITTADINANZA, RISCHIO SOSPENSIONE PER 100 MILA SICILIANI

Purtroppo non si tratta di una bufala, di una fake news: all’orizzonte c’è una brutta notizia per i percettori del Reddito di Cittadinanza, che riscontreranno lo stop dell’erogazione del sussidio.Sara...

Saranno circa 100mila i siciliani che per un mese vedranno sospendersi l’erogazione del reddito di cittadinanza. La data fissata è per il 30 settembre, quando scadranno i primi diciotto mesi da quando è entrata in vigore la misura, ovvero nell’aprile del 2019.

Il decreto 4/2019 prevede, infatti, che il reddito di cittadinanza “è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”.

A questo punto, dunque, coloro che ne avranno ancora necessità e diritto potranno inoltrare una nuova domanda ma soltanto a partire dalla fine di ottobre. Le richieste saranno ancora una volta prese in esame dagli uffici dell’Inps e, se ce ne saranno le circostanze, da novembre 2020 il sussidio potrà essere concesso ancora una volta per altri 18 mesi.

A battersi per una proroga del sussidio in Sicilia sono diversi comitati spontanei che sabato scorso, a Palermo, hanno incontrato il sottosegretario al Lavoro Steni Di Piazza. Il sottosegretario si è impegnato a portare il caso sul tavolo del ministro Nunzia Catalfo che incontrerà nei prossimi giorni